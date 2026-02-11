Incidente lungo la tangenziale Nord | due veicoli coinvolti forti rallentamenti e code a Collegno

Questa mattina, sulla tangenziale Nord di Torino, a Collegno, due veicoli si sono scontrati. L’incidente ha causato lunghe code e forti rallentamenti in entrambe le direzioni. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma ancora non si conoscono le condizioni dei conducenti coinvolti. La circolazione resta difficile e si consiglia di evitare l’area se possibile.

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di mercoledì, 11 febbraio, lungo la tangenziale Nord di Torino, all'altezza di Collegno e in direzione sud. Due i veicoli coinvolti nel sinistro, un furgoncino e un'utilitaria, ma non risultano esserci feriti. Tuttavia, a causa dell'impatto tra i due.

