Incidente stradale | con la moto contro un' auto Grave motociclista

Un incidente tra una moto e un’auto si è verificato poco prima delle cinque e mezza del pomeriggio sulla strada che collega Torre Lapillo a San Pancrazio Salentino. La moto si è scontrata violentemente con l’auto e, dopo l’impatto, sono scoppiate le fiamme. Il motociclista è rimasto gravemente ferito e ora si trova in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le condizioni dell’uomo sono risultate molto serie. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilie

Un terribile impatto, poi le fiamme. È grave il bilancio dell'incidente stradale avvenuto attorno alle 17:15, sulla strada che collega Torre Lapillo a San Pancrazio Salentino, nel nord Salento. Un motociclista di 46 anni, originario di Mesagne, lotta tra la vita e la morte all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. Secondo una prima ricostruzione, il 46enne viaggiava in sella alla sua Ducati Panigale in direzione di San Pancrazio quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. La moto ha impattato frontalmente contro una Kia Sportage, guidata da un 49enne di Leverano, che procedeva in senso opposto.

