Una precedenza ' saltata' e l' impatto frontale | incidente tra due auto all' incrocio

Nel primo pomeriggio di venerdì 16, all’incrocio tra via Tumiati e via Belvedere, si è verificato un incidente tra due auto, probabilmente a causa di una precedenza non rispettata. L’impatto è avvenuto in modo semi-frontale, causando danni e disagio nella zona. Sul posto sono intervenuti gli agenti per ricostruire la dinamica e garantire la sicurezza.

Con tutta probabilità una precedenza 'saltata'. Poi l’incidente semi-frontale. E’ quanto avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 16 all’incrocio tra via Tumiati e via Belvedere. Due autovetture, infatti, si sono scontrate: i rispettivi conducenti, fortunatamente, non hanno riportato gravi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Mancata precedenza, schianto tra due auto all'incrocio: grave una ragazza Leggi anche: Incidente all'incrocio tra una pattuglia dei carabinieri e due auto a Monza Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il governo Meloni concede la precedenza a Ue e Bce anche quando si tratta di operazioni tra banche e assicurazioni europee. Ma allo stesso tempo amplia i casi d’intervento includendo la sicurezza economica e finanziaria. Gli impatti sul risiko - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.