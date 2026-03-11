Incidente stradale sul Gargano | violento impatto tra un' auto e un trattore

Oggi, mercoledì 11 marzo, lungo la Provinciale 58 - le Matine, tra Manfredonia e San Giovanni Rotondo, si è verificato un incidente stradale alle 15. La collisione ha coinvolto un’auto e un trattore, con un impatto violento. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per gestire la situazione.

Incidente stradale lungo la Provinciale 58 - le Matine, tra Manfredonia e San Giovanni Rotondo. Per cause ancora in corso di accertamento, intorno alle 15 di oggi, mercoledì 11 marzo, si è verificata una violenta collisione tra un'auto e un trattore. Nell'impatto col mezzo agricolo, l'autovettura.