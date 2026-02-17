Inchiesta sui chioschi | arrestato l' ex vicesindaco di Sabaudia Giovanni Secci

Giovanni Secci, ex vicesindaco di Sabaudia, è stato arrestato questa mattina perché la procura di Latina ha ritenuto che fosse coinvolto in un'inchiesta sui chioschi del lungomare. La decisione del giudice Giuseppe Cario è arrivata dopo che sono emerse prove che collegano Secci a presunte irregolarità nella gestione delle concessioni. Gli investigatori hanno trovato documenti e testimonianze che indicano il suo ruolo in questa vicenda.

In attesa della discussione sulla richiesta di ricusazione del gip, è stata accolta la richiesta della procura: Secci e due dirigenti comunali sono ai domiciliari Accolta la richiesta della procura di Latina sull'arresto dell'ex vicesindaco di Sabaudia. Il giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario ha firmato il provvedimento cautelare e questa mattina sono scattati i domiciliari per Giovanni Secci e due dirigenti comunali. L'inchiesta, di cui si era avuto notizia nelle scorse settimane, è stata condotta dalla guardia di finanza della tenenza di Sabaudia e dai carabinieri del Nipaaf e riguarda l'ipotesi di reato di turbativa d'asta.