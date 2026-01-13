Inchiesta sui chioschi a Sabaudia | chiesta la misura cautelare per il vicesindaco Secci
Un’indagine della procura di Latina riguarda l’assegnazione dei chioschi sul lungomare di Sabaudia. La vicenda, che vede coinvolto anche il vicesindaco Secci, ipotizza il reato di turbativa d’asta. La misura cautelare richiesta rappresenta un passo importante nell’indagine in corso, volta a chiarire eventuali irregolarità nelle procedure di assegnazione.
L'assegnazione dei chioschi sul lungomare di Sabaudia è ora al centro di un'inchiesta della procura di Latina che ipotizza il reato di turbativa d'asta. Da quanto emerso in queste ore il sostituto procuratore Giuseppe Miliano ha avanzato una richiesta di misura cautelare per tre degli indagati. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
