Conferenza estrema destra alla Camera | lite con insulti in sala stampa

Una discussione si è scaldata nella sala stampa della Camera durante una conferenza organizzata dalla Lega. La protesta delle opposizioni si è trasformata in un battibecco acceso, con insulti tra alcuni partecipanti. La tensione è salita quando si è parlato di ‘remigrazione’, portando a un confronto acceso tra i presenti. La situazione resta sotto controllo, ma l’episodio ha attirato l’attenzione su quanto accade negli ambienti politici.

Volano insulti nella sala stampa della Camera durante la protesta delle opposizioni per la conferenza stampa sulla ‘remigrazione’ organizzata dal deputato della Lega Domenico Furgiuele, che prevedeva la partecipazione di esponenti dell’estrema destra. I deputati di opposizione hanno occupato la sala. Il dem Gianni Cuperlo si rivolge a Furgiuele: “L’Italia è una repubblica democratica antifascista”. “E infatti non ci fate fare la conferenza”, replica il vannacciano del Carroccio. Poi tra i due volano insulti: “Oh cretino”, dice Cuperlo. “Stupido”, risponde Furgiuele che poi discute animatamente anche con i 5 Stelle Gilda Sportiello e Riccardo Ricciardi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Conferenza estrema destra alla Camera: lite con insulti in sala stampa Approfondimenti su Furgiuele Lega Convegno estrema destra alla Camera, Bonelli: "Revocare sala stampa ai nazifascisti" Alla Camera scatta l’ennesimo scontro sulle concessioni alla destra estrema. Conferenza estrema destra alla Camera, Bonelli incalza Furgiuele: “Porti qui fascisti e nazisti” La tensione si accende alla Camera durante una conferenza organizzata dal deputato della Lega Domenico Furgiuele, prevista per venerdì. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Furgiuele Lega Argomenti discussi: Conferenza stampa di estrema destra alla Camera, il presidente Fontana contro il suo compagno di partito della Lega: Inopportuno. Ma Furgiuele: Non sono fuorilegge; Caso Furgiuele: l'estrema destra entra a Montecitorio, scoppia la protesta politica; La Lega apre la Camera alla remigrazione targata Casapound; La Lega porta la remigrazione alla Camera: il 30 gennaio la conferenza stampa con Casapound e altre sigle di estrema destra. Conferenza di estrema destra alla Camera, lite a colpi di insulti: «Sei cretino», «E tu stupido»(LaPresse) - Tensione alla sala stampa della Camera per la conferenza stampa sulla ‘remigrazione’ organizzata dal deputato della Lega Domenico Furgiuele, che era in programma venerdì e che prevedeva l ... msn.com Presidio opposizioni contro la conferenza stampa di estrema destra su remigrazione alla CameraDeputati del Pd, M5S e Avs hanno occupato oggi la sala stampa della Camera per impedire la conferenza stampa sulla remigrazione. (Alexander Jakhnagiev) ... ilgiornale.it Caos alla Camera dei Deputati. Nel giorno in cui era prevista la conferenza stampa del Comitato Remigrazione e Riconquista, promosso da esponenti dell’estrema destra, le opposizioni hanno occupato la Sala Stampa della Camera. Il Comitato è rappresenta - facebook.com facebook Lite nella Lega sulla conferenza di estrema destra alla Camera. Fontana: «Inopportuno». Furgiuele: «Non sono fuorilegge» x.com

