Remigrazione caos alla Camera | Pd Avs e M5S occupano la sala stampa annullata conferenza con Casapound

Caos alla Camera durante la discussione sulla remigrazione. Pd, Avs e M5S sono entrati nella sala stampa e hanno occupato lo spazio, costringendo alla cancellazione della conferenza con Casapound. La tensione si è alzata e anche Frugiuele ha attaccato duramente le opposizioni per il loro comportamento.

Nella sala era presente anche Frugiuele, il quale ha aspramente criticato l'atteggiamento delle opposizioni. "Sono degli antidemocratici. Non permettono di esprimere il proprio pensiero", ha tuonato, chiarendo che dal suo punto di vista Fontana ha deciso l'annullamento della conferenza solo per motivazioni legate alla scurezza Caos alla Camera dei deputati. Alle 11:30 di oggi un gruppo di deputati di Pd, M5s e Avs ha occupato la sala stampa dove era prevista la conferenza stampa sulla Remigrazione con il portavoce di di Casapound, Luca Marsella, Ivan Sogari di Veneto Fronte Skinheads, Jacopo Massetti, ex di Forza Nuova, e Salvatore Ferrara della Rete dei Patrioti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Deputati di Pd, M5s e Avs hanno occupato la sala stampa alla Camera per bloccare l’evento sulla remigrazione.

Deputati di Pd, M5s e Avs hanno bloccato l’evento sulla remigrazione alla Camera, occupando la sala stampa e gridando “Nazi-fascisti fuori”.

