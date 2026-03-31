Un’indagine approfondisce un sistema organizzato volto a influenzare l’iter burocratico legato al progetto di San Siro. Sono stati raccolti dettagli su come alcuni soggetti abbiano coordinato le azioni per indirizzare le pratiche amministrative e ottenere risultati favorevoli. L’inchiesta, condotta da fonti giudiziarie, si concentra su modalità e strumenti impiegati per gestire le procedure legali e amministrative coinvolte.

Inter News 24 . Segui le ultime sui nerazzurri. L’inchiesta della Procura di Milano sulla compravendita e la riqualificazione dello stadio San Siro entra in una fase cruciale, delineando un quadro di “accordi informali e collusioni” che scuote i vertici cittadini. Secondo quanto riportato dall’ ANSA, l’imputazione formulata dai magistrati ipotizza un sistema coordinato per pilotare l’iter burocratico tra il 2019 e il 2025, coinvolgendo nove indagati. Un sistema per manipolare l’iter amministrativo. Al centro del fascicolo vi è l’accusa di aver turbato il procedimento amministrativo relativo alla valorizzazione della Grande Funzione Urbana “San Siro”. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inchiesta San Siro, sistema coordinato per pilotare l’iter burocratico: i dettagli

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