Il sindaco di Milano ha risposto alle recenti indagini riguardanti il progetto di San Siro, affermando che le azioni portate avanti sono state fatte nel miglior interesse della città. Ha aggiunto di attendere con fiducia gli sviluppi delle indagini e ha sottolineato che gli uffici coinvolti hanno agito in buona fede, senza fare riferimento a ipotesi di corruzione.

“Attendiamo con fiducia lo sviluppo delle indagini ritenendo che gli uffici abbiano operato in buona fede e per il bene di Milano “. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rompe il silenzio e in una nota commenta gli sviluppi dell’inchiesta sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. “Si è cercato di far fronte a un rischio, e cioè l’ abbandono della città di Milano da parte delle nostre due società calcistiche, attraverso una trattativa estremamente lunga, complessa, dura e condotta nell’esclusivo interesse pubblico”, spiega il primo cittadino milanese. Il riferimento è ai nove indagati e alle perquisizioni effettuate negli uffici e nelle abitazioni di società e dirigenti collegati all’operazione che ha portato alla vendita a Inter e Milan dello stadio di San Siro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta San Siro, la replica di Sala: “Operato per il bene di Milano. Non c’è riferimento a ipotesi corruttive”

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