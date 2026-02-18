Voragine sotto i portici in via San Felice a Bologna paura tra i cittadini | vigili del fuoco al lavoro

Una voragine si è aperta sotto i portici di via San Felice a Bologna a causa del passaggio di un operaio con un transpallet, che ha provocato il crollo di una parte del marciapiede. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per mettere in sicurezza l’area e soccorrere eventuali persone coinvolte. La strada è stata chiusa al traffico e si temono ulteriori cedimenti. Testimoni raccontano di aver visto il portico tremare prima del crollo.

Bologna, 18 febbraio 2026 - Si apre una voragine in via San Felice, all’altezza del civico 47. Dalle prime ricostruzioni sembra che un operaio a bordo di un transpallet, uno di quei muletti adibiti allo spostamento di materiali, sia passato sotto il portico quando è franata una parte del marciapiedi. Non è chiaro se l’operaio fosse al lavoro nei cantieri del tram, che in via San Felice insistono ormai da oltre un anno per la realizzazione della linea rossa. Il reportage, sos manutenzione strade a Bologna: “Emergenza buche, rallentamenti e disagi” I controlli dei vigili del fuoco. Inizialmente si sarebbe trattato di un buco lieve di 20-30 centri metri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Voragine sotto i portici in via San Felice a Bologna, paura tra i cittadini: vigili del fuoco al lavoro Voragine in via San Felice a Bologna, paura tra i cittadini: vigili del fuoco al lavoroUna voragine si è aperta in via San Felice a Bologna, causando paura tra i residenti e bloccando il traffico. Paura in via Venezia a Parma: auto in fiamme, vigili del fuoco al lavoroQuesta mattina, in via Venezia a Parma, un’auto ha preso fuoco, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Roma, rogo improvvisato sotto i portici in piazza Vittorio Emanuele. La paura dei residentiFumo, cattivo odore e paura, un vero e proprio rogo ha spaventato passanti e residenti a Roma. Il falò era stato acceso sotto i portici di piazza Vittorio Emanuele presumibilmente da alcuni senza ... ilmessaggero.it GARGANO FRAGILE , da Baia delle Zagare a San Felice: geositi simbolo sotto la minaccia dell’erosione facebook