Padova Annabella Martinelli scomparsa da giorni | trovata la bici con cui si era allontanata La 22enne ripresa dalle telecamere sui Colli Euganei

È stata trovata sui Colli Euganei la bicicletta di Annabella Martinelli, 22 anni, scomparsa da Padova dopo essere uscita di casa il 6 gennaio. La studentessa di Giurisprudenza all’Università di Bologna era stata ripresa dalle telecamere mentre si allontanava e ora si attende di aggiornamenti sulle sue condizioni. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, che spera in un esito positivo.

Sarebbe stata ritrovata sui Colli Euganei la bicicletta di Annabella Martinelli, 22 anni, studentessa di Giurisprudenza all'Università di Bologna, residente a Padova, in zona Brusegana, uscita di casa la sera del 6 gennaio e mai più tornata. Lungo una strada nella frazione di Villa di Teolo (Padova), è stata trovata una bicicletta viola abbandonata a bordo strada. I genitori, con cui vive la giovane e che ne hanno denunciato la scomparsa, sono immediatamente giunti sul posto riconoscendo il mezzo come quello della figlia. Il sindaco di Teolo, Valentino Turetta, ha confermato che la zona dove è stata trovata la bici è piena di sentieri e tracciati frequentati da escursionisti.

