Lupi in centro a Maranello una zuffa fra tre esemplari ripresa dalle telecamere
Tre lupi sono stati avvistati nel cuore di Maranello, un fatto causato dalla recente scarsità di cibo nelle zone circostanti. Le telecamere di sorveglianza hanno catturato il momento in cui i tre esemplari si sono affrontati in una zuffa vicino a Piazza Libertà. Le immagini mostrano chiaramente la presenza degli animali e il loro comportamento aggressivo. La scena ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, che si sono fermati a osservare il comportamento dei predatori.
Il Comune ha allertato i Carabinieri Forestali per monitorare la situazione. Nn sarebbero alla ricerca di cibo, ma si sposterebbero per dinamiche sociali La scorsa notte le videocamere di sorveglianza installate in centro a Maranello hanno immortalato una presenza a dir poco insolita: tre lupi nei pressi della centrale Piazza Libertà. Nei filmati si notano i tre animali azzuffarsi, due contro uno, per un paio di minuti. L’esperto tecnico-faunistico del Wolf Apennine Center - specializzato nella gestione e nel monitoraggio dei lupi in Emilia-Romagna e contattato immediatamente dall’Amministrazione comunale - ha spiegato che tale comportamento è dovuto "ad un meccanismo noto tra i lupi, legato ad interazioni sociali conflittuali che vedono il più debole infilarsi appositamente in aree abitate per sfuggire agli altri animali". 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Chieti: branco di lupi immortalato dalle telecamere a Fossacesia
Un branco di lupi è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre attraversava le campagne di Fossacesia, in provincia di Chieti, durante la notte.
