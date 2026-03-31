Ieri sera, in corso Vittorio Emanuele II a Ostuni, si è verificato un incendio in un cortile privato. Le fiamme hanno avvolto una microcar, un Quad e una Panda, causando danni ai veicoli presenti. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere le fiamme e di mettere in sicurezza l'area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'incendio.

OSTUNI - Grosso incendio all'interno di un cortile privato con mezzi danneggiati. È accaduto ieri sera, lunedì 30 marzo, in corso Vittorio Emanuele II a Ostuni. Le fiamme hanno coinvolto una microcar, un Quad e una Fiat Panda. L'intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento è valso allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell'intera area. Cause esatte ancora ignote, sono al vaglio delle forze dell'ordine, giunte sul posto per appurare l'accaduto. BrindisiReport è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Incendio in cortile interno: le fiamme avvolgono una microcar, un Quad e una Panda

Articoli correlati

Leggi anche: Incendio spaventoso in Italia, le fiamme avvolgono tutto in pochi istanti

Incendio in una caldaia all'interno di un distributore di metano, vigili del fuoco sul posto per domare le fiammeLORETO - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina poco prima delle 8 in via Bellaluce, nel territorio comunale di Loreto, per un incendio...

Approfondimenti e contenuti

Discussioni sull' argomento Correggio, incendio in cortile: a fuoco furgone e auto; Fiamme nei box sotterranei Paura per 20 famiglie evacuate; Un cortocircuito e la storica sala da ballo distrutta dall'incendio. Sarà dura ripartire, in fumo anni di lavoro; Vento forte in tutta la provincia di Varese. Incendio a Vergiate, alberi caduti.

Ostuni, incendio in un cortile privato: fiamme coinvolgono tre mezziL'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare il rogo e mettere in sicurezza l'area in Corso Vittorio Emanuele II. ostuninotizie.it

Incendio in appartamento a Verona, intossicati 4 bambini e la madre. Fiamme da una lavastoviglie, subito spente dai vigili del fuoco #ANSA x.com

Mamma e quattro bambini intossicati dal fumo nell'incendio del loro appartamento facebook