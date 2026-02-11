Incendio in una caldaia all' interno di un distributore di metano vigili del fuoco sul posto per domare le fiamme

Questa mattina i vigili del fuoco sono arrivati in via Bellaluce, a Loreto, per spegnere un incendio scoppiato nella caldaia di un distributore di metano. Le fiamme avevano già preso piede quando sono arrivati, ma i pompieri sono riusciti a domare il fuoco in breve tempo. Nessuno è rimasto ferito.

LORETO - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina poco prima delle 8 in via Bellaluce, nel territorio comunale di Loreto, per un incendio sviluppatosi alla caldaia all’interno di un distributore di metano.La squadra dei pompieri di Osimo, con un’autobotte e un mezzo 4x4, ha provveduto a.🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su Loreto Distributore Vanno a fuoco i contatori elettrici, sei famiglie evacuate. Vigili del fuoco sul posto per domare l'incendio I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera a Osimo, in via Cialdini, per spegnere un incendio che ha interessato alcuni contatori elettrici nel vano scala di un condominio. L’abitazione in fiamme: vigili del fuoco in azione per domare l’incendio Questa mattina a Riva del Garda si è sviluppato un incendio in un edificio. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Loreto Distributore Argomenti discussi: Incendio a Cavallermaggiore: caldaia prende fuoco in un appartamento; Due principi d’incendio nel Cuneese in meno di un’ora: interventi a Cuneo e Bagnolo Piemonte; Famiglia uccisa dal monossido a Lucca, ipotesi guasto alla caldaia: cosa sappiamo; Paura in un asilo nido di Milano per una fuga di monossido di carbonio: 11 bambini in ospedale. Incendio a caldaia di distributore di metano a LoretoI Vigili del fuoco sono intervenuti l’11 febbraio a Loreto poco prima delle ore 08:00 in via Bellaluce per un incendio sviluppatosi alla caldaia all’interno di un distributore di metano. senigallianotizie.it Caldaia in fiamme a CavallermaggioreQuesta mattina, domenica 1 febbraio, intorno alle 5.30 si è sviluppato un incendio, partito da una caldaia, in un'abitazione privata a Cavallermaggiore. targatocn.it Noci 01.2.2026 - ore 00,30 incendio Caldaia posta in esterno del balcone in via G. De Caro Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Putignano del Turno C - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.