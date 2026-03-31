Incendio boschivo 15 ettari di terra bruciati | Situazione sotto controllo

L'incendio boschivo scoppiato lunedì pomeriggio in una zona di Sant’Antonio di Mavignola ha interessato circa 15 ettari di terreno. Le fiamme sono state domate e le autorità dichiarano la situazione sotto controllo. Sul posto sono intervenuti mezzi dei vigili del fuoco e delle forze di soccorso, che hanno lavorato per contenere il rogo e limitare i danni alla vegetazione circostante.

A comunicarlo sono i vigili del fuoco dopo aver effettuato un sopralluogo con il sussidio di un drone provvisto di termocamera L’incendio boschivo divampato lunedì pomeriggio, 30 marzo 2026, a Sant’Antonio di Mavignola è sotto controllo. Lo hanno comunicato i vigili del fuoco volontari della Provincia di Trento sottolineando di aver effettuato un sopralluogo stamattina, 31 marzo 2026, con un drone provvisto di termocamera. Già nel corso della notte i vigili del fuoco volontari e i forestali hanno svolto un’attività di ronda per monitorare l’area interessata dal rogo. I permanenti di Trento, inoltre, riprenderanno le rotazioni dell’elicottero nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Incendio boschivo, 15 ettari di terra bruciati: "Situazione sotto controllo” Articoli correlati Incendio boschivo tra Sparanise e Francolise: elicottero della Protezione Civile in azione, distrutti 18 ettariTempo di lettura: 2 minutiProseguono con il supporto di un elicottero della Protezione Civile della Regione Campania le operazioni di spegnimento e... Caserta, incendio nel bosco: 18 ettari bruciatiUn incendio divampato dall’area del Monte Petrinone, volontari della Protezione civile insieme alle squadre dei Vigili del Fuoco con quelle della... Aggiornamenti e contenuti dedicati su Incendio boschivo Temi più discussi: Incendi boschivi, i 125 ettari in fumo valgono solo 6mila euro; Tra Casorate e Gallarate 15 ettari di sottobosco bruciati, ma pompieri e volontari salvano gli alberi di Moriggia; Fiamme sul monte Moneta. A fuoco 10 ettari di bosco. Le case risparmiate dal rogo; Vergiate, il vento spinge la fiamme: bruciano cinque ettari di bosco. Lambita la zona industriale. Incendio tra Gallarate e Casorate: distrutti 15 ettari di boscoGALLARATE – Oltre quindici ettari di sottobosco in fumo, ma con un esito che avrebbe potuto essere ben più grave. È il bilancio dell’incendio divampato nel pomeriggio di giovedì 26 marzo nella zona ... laprovinciadivarese.it Vasto incendio in Val Rendena. In fiamme 10 ettari di boscoDecine di vigili del fuoco al lavoro. Sul posto anche l'elicottero dei permanenti. La situazione sembra sotto controllo ... rainews.it Un altro incendio boschivo in Ticino. Il secondo nel Malcantone, dopo quello di sabato a Caslano. Le fiamme si sono espanse a causa del forte vento sopra gli abitati di Pura e Ponte Tresa. Il rogo è stato domato dai pompieri di Caslano e Lugano. Martedì matt facebook Incendio boschivo sopra Taverne x.com