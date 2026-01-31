Blocco della tangenziale di Bologna il pm chiede 3 decreti penali di condanna per i dirigenti sindacali | è la prima volta

Il pubblico ministero ha chiesto tre decreti penali di condanna per i dirigenti sindacali coinvolti nel blocco della tangenziale di Bologna. È la prima volta che si procede in questo modo in un episodio simile, che ha causato disagi e tensioni nella città. La decisione arriva dopo settimane di indagini e testimonianze, mentre i sindacalisti coinvolti si difendono dicendo di aver agito per difendere i diritti dei lavoratori.

Bologna, 31 gennaio 2026 – Metalmeccanici che bloccarono la tangenziale di Bologna: il pubblico ministero ha chiesto tre decreti penali di condanna. Il "tempo tuta" va pagato, nel salario entrano 10 minuti in più al giorno: "Indossare la divisa aziendale è lavoro" Chi riguarda la misura richiesta. La richiesta di condanna riguarda tre degli organizzatori del corteo dei metalmeccanici che il 20 giugno occupò la tangenziale, nel corso di una manifestazione convocata da Fiom-Cigil, da Fim-Cisl, e Uilm-Uilci in protesta per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro scaduto, i lavoratori che hanno aderito erano oltre settemila.

