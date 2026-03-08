Acidini e Jatta | Su nuove attribuzioni Michelangelo serve verifica scientifica rigorosa

Gli esperti Acidini e Jatta hanno dichiarato che le presunte nuove opere attribuite a Michelangelo devono essere sottoposte a un’accurata verifica scientifica. Queste affermazioni sono state fatte a Firenze, il 7 marzo, in risposta alle recenti notizie pubblicate su eventuali scoperte riguardanti l'artista. La richiesta si concentra sull’importanza di analisi approfondite per confermare o smentire le attribuzioni.

Firenze, 7 mar. - (Adnkronos) - Le recenti notizie su presunte nuove opere attribuite a Michelangelo Buonarroti "devono essere esaminate con attenzione e sottoposte a una verifica scientifica rigorosa". È l'invito alla cautela lanciato dalla storica dell'arte Cristina Acidini, tra le maggiori studiose del Rinascimento, intervenuta questa sera a Firenze, al Museo degli Innocenti, alla presentazione della sua nuova monografia dedicata al grande maestro e pubblicata nella storica collana d'arte del Gruppo Menarini. Un identico invito alla cautela è arrivato da un'altra storica dell'arte, Barbara Jatta, direttrice dei Musei Vaticani, alla quale è toccato il compito di illustrare il volume.