Inaugurato il caffè letterario ' Smile' | da bene confiscato a presidio di inclusione | FOTO

Affidato alle famiglie di bambini disabili e autistici, il nuovo spazio nasce grazie ad Agrorinasce e a un finanziamento regionale da 150mila euro Un luogo un tempo simbolo della criminalità organizzata si trasforma oggi in un presidio di legalità, inclusione e speranza. È stato inaugurato a Villa Literno il Caffè Letterario Inclusivo “Smile”, realizzato nell’ambito delle attività di valorizzazione dei beni confiscati promosse da Agrorinasce. Il progetto rappresenta una concreta opportunità di rilancio per il territorio, resa possibile grazie a un finanziamento della Regione Campania pari a 150.000 euro. I lavori di riqualificazione sono stati curati dal Comune, mentre Agrorinasce ha gestito la procedura pubblica per individuare i soggetti affidatari. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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