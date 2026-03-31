Inaugurati i Tetti del Duomo di Napoli | come vedere la vista mozzafiato con le 500 cupole

Sono stati aperti al pubblico i Tetti del Duomo di Napoli, permettendo ai visitatori di ammirare una vista panoramica sulla città e sulle circa 500 cupole. L'accesso è consentito tutti i giorni dalle 10 alle 18, con l'ultima visita alle 17. La visita permette di osservare il panorama da una posizione elevata sopra il centro storico.

Dai Tetti del Duomo di Napoli una vista mozzafiato: accessibile tutti i giorni dalle 10 alle 18, ultima visita alle 17. Si attende boom di turisti in estate. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati A Napoli apre 500 Cupole sui tetti del Duomo, Fico: “Il turismo è industria pesante” | VIDEOIl MUDD è sostenuto dalle istituzioni private e pubbliche, come Comune di Napoli e Regione Campania, grazie alle quali è stato possibile realizzare... 500 Cupole sui tetti del Duomo: inaugurato un nuovo percorso panoramicoAlla Cattedrale di Napoli, inaugurato “500 Cupole sui tetti del Duomo”, il nuovo percorso panoramico che permette a cittadini e turisti di ammirare... Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Napoli dall’alto: inaugurato il nuovo percorso panoramico 500 Cupole sui tetti del Duomo; Napoli dai tetti del Duomo: Inaugurato nuovo percorso di visita; Napoli, inaugurati i percorsi sui tetti del Duomo: l'incredibile vista sul golfo in anteprima; Napoli ha un nuovo panorama, inaugurato il tetto del Duomo. Napoli vista dall’alto: nasce il nuovo percorso panoramico tra cupole e tetti del DuomoNapoli dall’alto non si dimentica: dai tetti del Duomo, 500 cupole, il Vesuvio, il mare. Il nuovo percorso panoramico apre ed è un incanto ... siviaggia.it Napoli vista da 40 metri d'altezza: apre al pubblico il percorso "500 cupole sui tetti del Duomo". Non è solo una nuova prospettiva mozzafiato sulla città, dal Vesuvio al centro storico, ma l’iniziativa rappresenta un nuovo passo nel progetto MUDD - Museo facebook Un nuovo percorso dal nome “500 cupole sui tetti del Duomo di Napoli”, condurrà i visitatori a 40 metri d’altezza, con una vista a 360° sul centro storico, sul Vesuvio e sul Golfo. Prenotazioni online, con una quota di posti gratuiti per i napoletani x.com