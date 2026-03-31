500 Cupole sui tetti del Duomo | inaugurato un nuovo percorso panoramico

È stato inaugurato il nuovo percorso panoramico sulla Cattedrale di Napoli, intitolato “500 Cupole sui tetti del Duomo”. Il percorso consente a visitatori e residenti di accedere ai tetti della chiesa e di ammirare la città dall’alto. L’apertura del cammino si inserisce nel programma di interventi di riqualificazione e tutela dell’edificio storico. La visita permette di osservare i tetti e le cupole del Duomo di Napoli.

Alla Cattedrale di Napoli, inaugurato “500 Cupole sui tetti del Duomo”, il nuovo percorso panoramico che permette a cittadini e turisti di ammirare la città da una delle sue prospettive più suggestive e storiche. L'iniziativa, promossa dal MUDD (Museo Diocesano Napoli) e sostenuta da una rete di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - 500 Cupole sui tetti del Duomo: inaugurato un nuovo percorso panoramico Articoli correlati A Napoli apre 500 Cupole sui tetti del Duomo, Fico: “Il turismo è industria pesante” | VIDEOIl MUDD è sostenuto dalle istituzioni private e pubbliche, come Comune di Napoli e Regione Campania, grazie alle quali è stato possibile realizzare... Leggi anche: Monreale, visita guidata si trasforma in tragedia: turista muore sui tetti del Duomo Napoli ha un nuovo panorama, inaugurato il tetto del Duomo Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Napoli dall’alto: inaugurato il nuovo percorso panoramico 500 Cupole sui tetti del Duomo; A Napoli apre 500 Cupole sui tetti del Duomo, Fico: Il turismo è industria pesante | VIDEO; Napoli dall’alto, 500 Cupole sui tetti del Duomo; Napoli, dal tetto del Duomo la vista mozzafiato sulle 500 cupole della città. Napoli vista dall’alto: nasce il nuovo percorso panoramico tra cupole e tetti del DuomoNapoli dall’alto non si dimentica: dai tetti del Duomo, 500 cupole, il Vesuvio, il mare. Il nuovo percorso panoramico apre ed è un incanto ... siviaggia.it NanoTV. . #Napoli - Il nuovo percorso panoramico si chiama “500 cupole sui tetti del duomo di Napoli” e condurrà da oggi 31 marzo 2026 i visitatori e i cittadini a 40 metri d'altezza, con una vista a 360 gradi sul centro storico, sul Vesuvio e sul Golfo. Prenotazio facebook Un nuovo percorso dal nome “500 cupole sui tetti del Duomo di Napoli”, condurrà i visitatori a 40 metri d’altezza, con una vista a 360° sul centro storico, sul Vesuvio e sul Golfo. Prenotazioni online, con una quota di posti gratuiti per i napoletani x.com