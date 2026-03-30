A Napoli sono state installate 500 Cupole sui tetti del Duomo in occasione di un evento ufficiale. Il presidente della Regione Campania ha partecipato alla presentazione, affermando che il turismo rappresenta una risorsa significativa, ma deve essere gestito come un’industria pesante e diffusa nel modo più efficace possibile. La manifestazione è stata annunciata attraverso un video e ha coinvolto le autorità locali.

Il MUDD è sostenuto dalle istituzioni private e pubbliche, come Comune di Napoli e Regione Campania, grazie alle quali è stato possibile realizzare azioni di recupero e tutela, valorizzazione. 500 Cupole sui tetti del Duomo è tra i progetti di recupero che potrebbe diventare un buon esempio da applicare anche in altri contesti. Infatti, la gestione che unisce la realtà dei privati, il sociale e le istituzioni per lanciare il patrimonio immenso di Napoli e tutta la Regione per Fico è un modello che può funzionare su alcune tematiche e va perseguito con obiettivi chiari. Questo percorso arriva strategicamente con la Pasqua, settimana in cui si aspetta il massivo avvento dei turisti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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