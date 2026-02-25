Nuoto Master | La New Team Giano sul podio dei Campionati Regionali di Livorno 2026

La presenza della New Team Giano sui podi dei Campionati Regionali di Livorno 2026 deriva dal loro impegno nelle gare di nuoto Master. I atleti hanno migliorato i loro tempi e ottenuto risultati importanti nelle diverse categorie. La squadra ha dimostrato determinazione e sana competizione, portando a casa diversi premi. La competizione ha attirato molte squadre e pubblico, creando un’atmosfera di grande energia e passione per il nuoto regionale.

Arezzo, 25 febbraio 2026 – Nuoto Master: La New Team Gian o sul podio dei Campionati Regionali di Livorno 2026. Si è conclusa con un risultato di assoluto rilievo la partecipazione della New Team Giano ai Campionati Regionali Master 2026, svoltisi lo scorso weekend presso il complesso natatorio di Livorno. La società di Subbiano e Capolona ha conquistato il terzo posto nella classifica generale per società, un traguardo che proietta il team ai vertici del movimento natatorio toscano. Il sodalizio guidato dal Presidente Alessandro Rossi ha schierato una formazione competitiva in tutte le categorie, riuscendo a primeggiare grazie a una prova corale di altissimo livello.