Durante una vacanza, molte persone adottano comportamenti diversi rispetto alla quotidianità, spesso lasciandosi andare a libertà eccessive. Quando si chiudono le valigie e si spegne il telefono, si può avvertire una sensazione di distacco dalle norme abituali. Questa trasformazione temporanea ha portato alcuni a comportamenti che, in altre circostanze, non sarebbero tollerati.

C’è un momento preciso in cui scatta qualcosa: la valigia è chiusa, il telefono è in modalità aereo e, improvvisamente, le regole sembrano più lontane. Non è solo una sensazione. Ha anche un nome, “ sindrome del turista “, ed è quella zona grigia in cui, lontani da casa, ci concediamo comportamenti che nella vita quotidiana eviteremmo con cur a. Secondo un’indagine condotta da Radical Storage su oltre 1.200 viaggiatori, più della metà ammette di cambiare atteggiamento in vacanza. Il 56% dice apertamente di aver fatto qualcosa che normalmente non farebbe. Tra i più giovani la percentuale sale ancora: oltre il 70% della Gen Z riconosce di lasciarsi andare più facilmente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In vacanza diventiamo un’altra persona? La verità sulla ‘sindrome del turista’ tra libertà, eccessi e comportamenti che non ammetteremmo mai

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