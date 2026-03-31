In scooter Catania con 50mila euro in contanti la giustificazione bizzarra data alla polizia | 47enne nei guai

Un uomo di 47 anni di Catania è stato fermato durante un controllo notturno dalla Polizia mentre trasportava 50.000 euro in contanti. Alla richiesta di spiegazioni, ha fornito una giustificazione ritenuta insolita. Successivamente, è stato denunciato per ricettazione. Il denaro è stato sequestrato e sono in corso accertamenti sulla provenienza dei fondi.

È stato denunciato per ricettazione un uomo di 47 anni fermato dalla Polizia di Stato a Catania mentre trasportava 50.000 euro in contanti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio, è stato bloccato in via Della Concordia durante un controllo notturno di routine. Il denaro, suddiviso in cinque mazzette, è stato sequestrato e una banconota è risultata falsa. Il fermo e il controllo di routine Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel cuore della notte, quando una pattuglia della squadra volanti della Questura di Catania ha fermato un uomo di 47 anni a bordo di uno scooter in via Della Concordia. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - In scooter Catania con 50mila euro in contanti, la giustificazione bizzarra data alla polizia: 47enne nei guai Articoli correlati Leggi anche: In giro sullo scooter con 50 mila euro in contanti, denunciato 47enne per ricettazione Roma, trovati con 200 kg di rame rubato: la giustificazione "incredibile" data alla polizia, 4 arrestiFurto pluriaggravato e possesso di documenti falsi sono le accuse contestate a quattro cittadini rumeni fermati dalla Polizia di Stato a Roma nella... Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Catania, fermato in scooter con oltre un chilo di marijuana: arrestato; Andava in giro in scooter con 50mila euro in contanti in via della Concordia a Catania; Catania, fermato in scooter con 50mila euro nel borsello: denunciato 47enne; Catania, fermato in scooter con oltre un chilo di marijuana: arrestato 38enne -. In scooter Catania con 50mila euro in contanti, la giustificazione bizzarra data alla polizia: 47enne nei guaiUn catanese di 47 anni è stato fermato con 50.000 euro in contanti e denunciato per ricettazione dopo un controllo notturno della Polizia. virgilio.it Catania, sgomberata l'ex palestra di piazza Lupo L'immobile di proprietà del Comune... ARTICOLO+FOTO+VIDEO facebook Sgomberata l'ex palestra di piazza Lupo a Catania, area destinata a verde. Operazione interforze, immobile di proprietà del Comune deve essere demolito #ANSA x.com