Roma trovati con 200 kg di rame rubato | la giustificazione incredibile data alla polizia 4 arresti

A Roma, quattro cittadini rumeni sono stati arrestati mentre tentavano di sottrarre 200 chili di rame da un garage. Alla polizia hanno presentato una giustificazione che è risultata incredibile. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto per furto pluriaggravato. I quattro sono stati fermati sul posto e portati in caserma.

Furto pluriaggravato e possesso di documenti falsi sono le accuse contestate a quattro cittadini rumeni fermati dalla Polizia di Stato a Roma nella notte, mentre tentavano di allontanarsi con 200 kg di rame e numerosi attrezzi da lavoro sottratti da un garage privato. L'intervento tempestivo degli agenti ha impedito la fuga dei sospetti, che avevano già caricato la refurtiva su un veicolo nei pressi del Grande Raccordo Anulare. Il blitz della Polizia: la ricostruzione dei fatti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l'episodio si è verificato a notte fonda su Viale di Tor Bella Monaca, dove una pattuglia ha notato un veicolo in sosta con le luci di emergenza accese.