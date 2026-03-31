In Provincia riparte il Contratto di fiume Parma-Baganza e si avvia il Contratto di fiume Media Alta Taro

In provincia sono ripresi i lavori per il Contratto di fiume Parma-Baganza e si sta avviando il Contratto di fiume Media Alta Taro. Gli accordi coinvolgono enti pubblici e privati che si occupano della gestione dell’acqua. L’obiettivo principale è favorire la partecipazione e responsabilizzare i soggetti coinvolti, promuovendo una cultura della risorsa idrica basata su principi di sostenibilità sociale, ambientale ed economica.

“I contratti di fiume – spiegano Andrea Ruffini e Adriana Giulianotti del Servizio pianificazione territoriale della Provincia di Parma – sono uno strumento di partecipazione e governance territoriale di grande potenzialità, un’importante occasione di cooperazione tra istituzioni, comunità locali e stakeholder per la tutela ambientale, la gestione sostenibile delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali. I nostri fiumi possono essere motore di sviluppo e valorizzazione territoriale in un quadro complessivo di pianificazione integrata di area vasta”. Per Francesca Luppi (Autorità di bacino distrettuale del fiume Po) “I contratti di fiume sono lo strumento che consente di affrontare in modo integrato la gestione sostenibile della risorsa idrica e del sistema ambientale e territoriale ad essa connesso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - In Provincia riparte il Contratto di fiume Parma-Baganza e si avvia il Contratto di fiume Media Alta Taro Articoli correlati Leggi anche: Riparte il Contratto di fiume Cecina. Sicurezza idraulica e turismo “verde“ Contratto di Fiume: il Po "scorre" anche sui socialNon solo aggiornamenti tecnici, ma una visione strategica chiara per il futuro della Media Valle del Po. Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Oristano, riparte il servizio di diabetologia pediatrica; A Città di Castello riparte il cantiere della scuola; Cantiere della nuova Gamec, il Comune riprende il controllo. Ma fino a giugno non si riparte; Griezmann lascia l'Atletico: da luglio avrà una nuova squadra. In arrivo risorse aggiuntive per il rinnovo del contratto di intercompartoSi tratta di quattrocento milioni di euro in più arrivati da maggiori entrate fiscali e rimborsi IRPEF dallo Stato. Serviranno ad adeguare gli stipendi dei dipendenti provinciali all'inflazione in tem ... rainews.it Buongiorno , scrivo qui perché leggendo il contratto non viene specificata la modalità di giustifica della visita specialistica Se ho una visita (sicuramente con medicazione della parte interessata dopo averla fatta) come devo comportarmi Non so quanto tempo facebook Roberto De Zerbi è pronto a diventare il nuovo allenatore del Tottenham: le parti sono agli ultimi dettagli della trattativa ed entro domani è attesa la firma sul contratto di 5 anni offerto dagli Spurs x.com