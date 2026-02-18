Riparte il Contratto di fiume Cecina Sicurezza idraulica e turismo verde
Il Contratto di Fiume Cecina riprende le sue attività dopo un periodo di inattività, a causa delle recenti alluvioni che hanno messo in evidenza la necessità di interventi più efficaci. Ora, l’obiettivo principale è migliorare la sicurezza idraulica del territorio, coinvolgendo anche iniziative per valorizzare il turismo sostenibile. Tra i progetti in cantiere, c’è la realizzazione di un’oasi naturalistica ai laghetti della Magona, pensata per attrarre visitatori e tutelare l’ambiente.
CECINA Ripartono le attività del Contratto di Fiume Cecina. Oltre all’obiettivo di arrivare a un piano integrato di gestione del sistema fluviale partendo dal tema della sicurezza, tra le priorità anche la promozione turistica e la valorizzazione ambientale, con progetti come la creazione di un’oasi naturalistica ai laghetti della Magona. Nei giorni scorsi si è svolta a Cecina l’assemblea del Contratto di Fiume Cecina, convocata dal Comune di Cecina in qualità di capofila. Al centro dell’incontro una proposta organizzativa per rilanciare le azioni del Contratto, con un ruolo attivo affidato al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, che curerà la guida tecnica, e al Distretto Rurale e Biologico della Val di Cecina, chiamato a rafforzare il raccordo tra i diversi portatori di interesse, a partire dai sindaci del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
