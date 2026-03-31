Festa al Comune il ragioniere Enzo Battaglia | va in pensione dopo 43 anni di servizio

Nel Comune di Monreale si è svolta una cerimonia di saluto per il pensionamento di Enzo Battaglia, ragioniere in servizio per 43 anni. La giornata ha visto la partecipazione di colleghi e rappresentanti dell’amministrazione, che hanno espresso ringraziamenti per il lungo impegno dedicato all’ente. La festa ha celebrato ufficialmente la fine di un percorso lavorativo durato più di quattro decenni.

Monreale – Cerimonia di saluto per il pensionamento di Enzo Battaglia, che conclude il suo percorso lavorativo dopo ben 43 anni di professione. La sua carriera è iniziata nel dicembre 1982, quando vince il concorso nel corpo dei Vigili Urbani. Dopo anni trascorsi “sulla strada” al servizio diretto dei cittadini, ha anche vinto un concorso interno per il profilo di ragioniere, che ha segnato il suo passaggio negli uffici della Ragioneria comunale. E’ stato un esempio di garbo istituzionale e gentilezza e altruismo, così come evidenziato dai colleghi e amministratori. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Festa al Comune, il ragioniere Enzo Battaglia: va in pensione dopo 43 anni di servizio Articoli correlati Polizia Terni, dopo oltre trent’anni di servizio il Commissario Capo Filippo Girella va in pensione: "Ringraziamento per la professionalità e umanità"Dopo più di trent’anni trascorsi al servizio dello Stato, il Commissario Capo della Polizia di Stato Filippo Girella conclude la sua lunga e intensa... Leggi anche: Il poliziotto Filippo Girella va in pensione, oltre 30 anni in divisa al servizio dello stato Una selezione di notizie su Enzo Battaglia Organizzazione di due feste del paese: il Tar dà ragione al Comune di PetritoliPETRITOLI - Dopo una lunga battaglia, nata lo scorso anno tra Pro Loco e Comune di Petritoli, riguardo l’organizzazione della Festa de Le Cove e della Festa della Madonna con annessa Corsa co li ... corriereadriatico.it Feste contese a Petritoli, la Pro loco dà battaglia: «Il sindaco non esulti, nostri i marchi»«Anche questa volta il sindaco Pezzani, invoca la vittoria, senza però valutare nel dettaglio quanto realmente accaduto - dice la Pro loco - il Tar delle Marche di fatto non entra nel merito della ... corriereadriatico.it