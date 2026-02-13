in aumento nascite e cittadinanze ma il calo demografico non si ferma

Crescono i nuovi nati a Signa, ma non abbastanza per compensare i decessi. In base ai dati del bilancio anagrafico, nell’anno appena concluso, le nuove nascite hanno raggiunto quota 120, in aumento rispetto alle 115 del 2024. Tuttavia, il saldo demografico resta negativo a causa di un numero di morti superiore, che si attesta a 150. Tra le cause principali, l’invecchiamento della popolazione e l’emigrazione di giovani adulti. In particolare, i cittadini stranieri hanno contribuito a un lieve aumento delle cittadinanze con 40 nuove concessioni, rispetto alle 35 dell’anno precedente, ma la tendenza

Crescono i nuovi nati a Signa, ma non abbastanza per compensare i decessi. In base ai dati del bilancio anagrafico, nell’anno appena concluso, le nuove nascite hanno raggiunto quota 120, in aumento rispetto alle 115 del 2024. Marcata anche la crescita delle cittadinanze assegnate, che passano da 45 a 103. "Un risultato – dicono dall’amministrazione comunale (nella foto il sindaco Fossi) – che evidenzia la capacità di Signa di attrarre nuovi residenti". Segnali positivi arrivano anche dal numero dei matrimoni, saliti a 37 rispetto ai 30 dell’anno precedente. Ma tutti questi elementi non bastano a compensare il calo demografico: 199 i decessi nel 2025, rispetto ai 181 del 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L’ISTAT ha pubblicato i dati del censimento 2024, evidenziando un calo demografico preoccupante: nascite al minimo storico con 369.

