La truffa di Mio figlio lavora da Aldi e mi ha parlato di qualcosa che quasi nessuno conosce

Una storia che gira online mette in discussione una promozione di Aldi. Alcuni utenti raccontano di una campagna per svuotare le scorte, con una scatola di carne venduta a meno di tre euro agli over 40, previa compilazione di un modulo. Ma molti si chiedono se si tratti di una truffa o di un’iniziativa reale. Nel frattempo, circolano post e foto che alimentano dubbi e confusione tra i clienti.

Circolano dei post che raccontano di una presunta iniziativa di ALDI per smaltire scorte in eccesso. Nelle foto vediamo una fantomatica box di carne venduta a 2,95 euro agli over 40, previa compilazione di un semplice modulo online. Si tratta di una narrazione falsa, studiata nei dettagli per sembrare autentica, con il chiaro scopo di truffare gli utenti. Per chi ha fretta. Non esiste alcuna iniziativa del genere da parte di ALDI.. La narrazione viene proposta da account Facebook di persone inventate.. La truffa consiste nel farvi aprire un falso sito ALDI, convincendovi a fornire i vostri dati.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Aldi Scorte

Ultime notizie su Aldi Scorte

