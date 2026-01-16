Bici depredate e veicoli bruciati nell' incendio | Polizia Locale rimuove le carcasse dalla città

Oggi, la Polizia Locale di Ravenna ha svolto interventi per rimuovere veicoli abbandonati e carcasse di biciclette danneggiate, in risposta a episodi di degrado urbano. L’attività mira a migliorare la qualità della città e garantire un ambiente più sicuro e pulito per i cittadini. Questi interventi si inseriscono in un più ampio impegno per mantenere ordine e decoro nel territorio comunale.

Nella giornata odierna la Polizia Locale di Ravenna ha effettuato diversi interventi di contrasto al degrado urbano. La mattina il personale dell’Ufficio Città ha rimosso numerose bici prive di parti essenziali e lasciate su suolo pubblico; l’attività ha consentito il recupero di oltre venti biciclette in stato di abbandono in zona Darsena, in Piazza Ugo La Malfa e in alcune traverse di via Faentina. Nel pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Ambiente e Benessere Animale, in Piazza Fratelli Minardi, hanno coordinato l’attività di recupero di due carcasse di veicoli, un camper e un’auto, bruciati in un incendio avvenuto la notte del 12 dicembre. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

