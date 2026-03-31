Il girone dell'Italia ai Mondiali è già stato deciso | le avversarie degli azzurri di Gattuso

Il sorteggio per i Mondiali 2026 è stato completato, determinando i gironi delle squadre qualificate. Le avversarie delle rappresentative nazionali sono già state assegnate ai rispettivi gruppi, con le squadre che hanno superato i playoff che conoscono ora il proprio percorso nel torneo. La fase a gruppi si avvierà con le formazioni già stabilite, senza ulteriori cambiamenti possibili.

Il sorteggio dei Mondiali 2026 è stato già effettuato. Le squadre che vinceranno i playoff sanno già in quali gironi saranno collocate. L'Italia se supera la Bosnia sarà nel Gruppo B, quello con il Canada testa di serie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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