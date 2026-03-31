Una nuova serie televisiva dedicata al caso Epstein vedrà come protagonista l’attrice Laura Dern nel ruolo di Julie K. Brown, l’investigatrice che nel corso di un’indagine approfondita riuscì a far riaprire le indagini sulla vicenda. La produzione si concentra sui dettagli delle indagini reali e sulla figura di Brown, nota per il suo ruolo nella riapertura del caso.

L’acclamatissima attrice Laura Dern sarà Julie K. Brown, l’investigatrice che nelle vicende reali del caso Epstein, indagò così a fondo da ottenere la riapertura delle indagini. E’ in arrivo una serie tv, prodotta da Adam McKay che ci porterà dritto al cuore della vicenda giudiziaria più importante del secolo: quella sul finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, i cui reati stanno facendo tremare l’America e tutti gli esponenti di potere che ne risultano coinvolti. Fare luce sulle tenebre di questo caso Una nuova serie tv sul caso Jeffrey Epstein è in fase di sviluppo presso Sony Pictures Television. Il progetto, ancora in cerca di una piattaforma, vedrà protagonista Laura Dern nei panni della reporter Julie K. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - In arrivo una serie tv sul caso Epstein con protagonista Laura Dern

Articoli correlati

La storia delle indagini sui crimini di Jeffrey Epstein diventa una serie tv con star Laura DernL'attrice premio Oscar sarà coinvolta anche come produttrice del progetto televisivo tratto dal libro della reporter Julie K.

Epstein, arriva la serie fiction: Laura Dern guida l’indagineUna nuova serie televisiva potrebbe su Jeffrey Epstein potrebbe raccontare la genesi di uno dei casi giudiziari più controversi degli ultimi decenni.

Aggiornamenti e notizie

Discussioni sull' argomento Caso Epstein, la storia dell’inchiesta diventa una serie con Laura Dern; La storia delle indagini sui crimini di Jeffrey Epstein diventa una serie tv con star Laura Dern; È l'ultima battuta?, il terzo film di Bradley Cooper è bellissimo e travolgente. Strepitosi Will Arnett e Laura Dern; Epstein, arriva la serie sul più grande scandalo degli ultimi anni. E ci sarà un premio Oscar.

In arrivo una serie tv sul caso Epstein con protagonista Laura DernL’acclamatissima attrice Laura Dern sarà Julie K. Brown, l’investigatrice che nelle vicende reali del ... msn.com

Sony sta sviluppando una serie tv su Jeffrey Epstein. La serie vedrà Laura Dern nei panni della giornalista Julie K. Brown, impegnata a indagare sulle vittime segrete di Epstein e sul suo patteggiamento. facebook

È in fase di realizzazione una miniserie sull'inchiesta relativa a Jeffrey Epstein, con Laura Dern nel ruolo di protagonista. x.com