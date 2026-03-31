Nella regione è iniziato l’iter di discussione sulla proposta di legge che individua le aree idonee all’installazione di impianti di energia rinnovabile. La discussione si svolge senza la presenza di rappresentanti dei sindaci o di altre istituzioni ferraresi, che non hanno partecipato ai lavori fino a ora. La proposta riguarda specifiche zone della regione destinate a questo tipo di impianti.

Nei giorni scorsi è iniziato in Regione l’iter di discussione della proposta di legge regionale sulle aree idonee per l’installazione degli impianti di energia rinnovabile. “E’ una discussione importante – commentano il coordinamento provinciale dei comitati ‘No Biogas-No metano’ e Forum Ferrara Partecipata -, perché la legge, che dovrebbe essere approvata entro la fine di aprile, è un passaggio fondamentale per stabilire i termini con cui affrontare la transizione ecologica ed energetica nei prossimi anni”. In tal senso il 25 marzo si è svolta una sessione di audizione dei soggetti interessati a produrre valutazioni e osservazioni a tale proposta. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Impianti di energia rinnovabile, iter al via: "Eclatante l'assenza di sindaci e istituzioni ferraresi"

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