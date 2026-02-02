L’Italia accelera sulla strada delle rinnovabili. Entro il 2030, il governo punta a coprire il 60% dell’energia elettrica con impianti solari ed eolici. Sono in programma nuovi progetti, soprattutto in aree già sviluppate, per aumentare la produzione di energia pulita e ridurre le emissioni. La corsa alle fonti rinnovabili è diventata una priorità concreta per il Paese.

L’Italia si sta avviando verso un obiettivo ambizioso: raggiungere il 60% di energia elettrica prodotta da fonti entro il 2030. Il traguardo, annunciato in un contesto di accelerazione industriale e innovazione tecnologica, è reso possibile grazie a un piano strategico che punta a sfruttare al massimo le aree già sviluppate, come ex discariche, terreni agricoli degradati e aree industriali dismesse. Questa scelta non solo riduce l’impatto ambientale delle nuove installazioni, ma permette anche di risparmiare tempo e risorse nell’iter autorizzativo, accelerando il processo di transizione energetica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia in corsa verso il 60% di energia rinnovabile entro il 2030 con nuovi impianti solari e eolici in area sviluppata

I comitati della Maremma esprimono preoccupazione per i recenti piani di installazione di nuovi impianti eolici nelle aree di Pitigliano, Ischia di Castro e Manciano.

La spesa per energie in Italia cresce forte nel primo trimestre del 2026.

