L' inferiorità mentale della donna | Veronica Pivetti porta sul palco folli teorie e pregiudizi

Venerdì 27 febbraio al Teatro Comunale di Russi Veronica Pivetti è la protagonista di "L'inferiorità mentale della donna", uno spettacolo tra musica e parole liberamente ispirato all'omonimo trattato di Paul Julius Moebius. Un evergreen del pensiero reazionario che diventa, sul palcoscenico, occasione di ironia graffiante e riflessione contemporanea. Attraverso testi oggi poco noti ma tra i più paradossali, discriminanti e - loro malgrado - grotteschi della produzione pseudo-scientifica di inizio Novecento, lo spettacolo svela le teorie che per decenni hanno preteso di dimostrare l'inferiorità femminile. Veronica Pivetti, in una sorta di moderna Mary Shelley, dà voce a quelle bizzarre convinzioni medico-scientifiche che hanno costruito il vero "mostro" della modernità: la donna. "Come stanno le cose riguardo ai sessi? Un vecchio proverbio ci suggerisce: capelli lunghi, cervello corto". Così esordiva Paul Julius Moebius, assistente nella sezione di neurologia di Lipsia, nel suo compendio del 1900.

