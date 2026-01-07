Immissioni in ruolo docenti 2026 27 ecco quanti candidati ancora in graduatoria Utile per gli elenchi regionali

Le immissioni in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 2026/27 richiedono la pubblicazione degli elenchi regionali dei candidati ancora in graduatoria. A seguito delle assunzioni per il 2025/26, gli USR sono incaricati di aggiornare e divulgare le liste, fondamentali per definire i prossimi passaggi e garantire il corretto avvio delle procedure di assunzione.

A conclusione delle procedure di assunzione in ruolo per l'a.s. 202526, al fine di avviare la procedura relativa agli elenchi regionali per il ruolo di cui al DL 452025, gli USR dovranno pubblicare l'elenco dei candidati ancora presenti nelle graduatorie dei concorsi.

Elenchi regionali docenti: La nuova procedura prevista per l’immissione in ruolo dall’anno scolastico 2026/2027 - Il 31 dicembre del 2025, in ossequio quanto disposto dal decreto 45 del 2025 convertito in legge 79 dello stesso anno, doveva essere emanato un decreto da parte del Ministro dell’Istruzione e del Meri ... tecnicadellascuola.it

