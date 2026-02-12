Donne operate al seno la cura passa anche dal maneggio | al via le sedute gratuite con i cavalli

Partono le sedute gratuite con i cavalli per le donne operate al seno. La Fondazione GrandeGiu’ ha avviato un percorso di interventi assistiti con i cavalli, rivolto a pazienti senologiche e operatori sanitari di Forlì. L’obiettivo è aiutare chi ha subito interventi chirurgici a trovare un momento di sollievo e benessere, in collaborazione con l’ospedale e la chirurgia locale. La speranza è che queste sedute possano fare la differenza nel percorso di recupero.

La Fondazione GrandeGiu' per l’umanizzazione delle cure organizza un percorso di interventi assistiti con i cavalli per pazienti senologiche e operatori sanitari L’Eaa è un intervento educativo che valorizza i benefici del rapporto uomo-animale per il miglioramento della qualità della vita e del benessere psicofisico. Il percorso di sei incontri verrà avviato dopo le festività pasquali, il 13 aprile, nelle mattinate di ogni lunedì. "Tutti gli incontri verranno gestiti da una équipe di grande professionalità, iscritta al Digital pet della Regione Emilia- Romagna, che comprende una psicologa e psicoterapeuta responsabile del progetto, un veterinario ed educatore di altissima competenza, che funge da referente del progetto, e una coadiutrice del cavallo - spiega Giuliana Gemelli, presidente della fondazione GrandeGiu’ - Per l'umanizzazione delle Cure -.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Fondazione GrandeGiu' MIcrochirurgia, al Cannizzaro il primo intervento "Linfo-Diep": aiuterà le le donne operate al seno Fracastoro, arriva il tatuaggio dell'areola per le donne operate di tumore al seno L’ospedale Fracastoro di San Bonifacio ha recentemente eseguito il primo intervento di tatuaggio dell’areola dedicato alle donne sottoposte a interventi al seno per tumore. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Fondazione GrandeGiu' Argomenti discussi: 4 febbraio giornata mondiale sul cancro: al Policlinico di Messina la scherma come riabilitazione dopo il tumore al seno; Sacche colorate per i drenaggi delle donne operate al seno: il lavoro degli studenti dell'Ipsia Moda per Oncologia; Tumore al seno: nelle donne under 40 prolungare la terapia ormonale riduce le recidive, lo dimostra uno studio italiano; VIDEO Tumore al seno, la scherma diventa terapia: a Messina il progetto Nastro Rosa. Andos Udine sostiene le donne operate al seno: continua il progetto Qualità di vitaAndos Udine rinnova il progetto Qualità di vita: parrucche e cosmetici gratuiti per le donne operate al seno. UDINE - Continua il progetto Qualità di vita: parrucche e cosmetici per le donne operate ... nordest24.it Donne operate al seno. All’Angelo un pool contro il linfedema. Si opera a quattro mani e lo si previene con i micro-bypassIl linfedema è tradizionalmente affrontato con massaggi, linfodrenaggi e fasciature. A Mestre, invece, la Breast Unit del dottor Papaccio ha percorso la via della collaborazione con gli specialisti ... quotidianosanita.it Presso la Parrocchia Santissima Trinità dei poveri di Avellino, sabato 7 febbraio è stata celebrata la messa in onore di Sant'Agata protettrice delle donne operate al seno. Amdos Avellino ringrazia Don Mario Cucciniello per l'intensità e l'emozione che ha trasm - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.