A Napoli imbrattata la targa della sede di Fratelli d’Italia

Tempo di lettura: < 1 minuto È stata imbrattata questa mattina la targa che indica la sede del Coordinamento cittadino, provinciale e regionale di Fratelli d'Italia, in corso Umberto a Napoli. A darne notizia è il dirigente cittadino del partito, Giovanni Bellerè. "Si tratta di un gesto vigliacco – dice Bellerè – che testimonia ancora una volta un clima di odio politico. Auspichiamo un abbassamento dei toni e il rispetto del confronto democratico". Su indicazione del commissario cittadino, il senatore Sergio Rastrelli, è stato presentato un esposto alle autorità competenti, che hanno avviato le indagini.

