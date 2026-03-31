Una villa di lusso situata all’Eur è al centro dell’attenzione, con caratteristiche come piscina, campi sportivi e spa. L’immobile, di grandi dimensioni, si distingue per gli ambienti di design e le finiture di pregio. La proprietà appartiene a una nota conduttrice televisiva e rappresenta un esempio di residenza esclusiva nella zona. La valutazione dell’immobile si aggira su cifre rilevanti sul mercato immobiliare.

Dove vive Ilary Blasi? Una villa spettacolare all’Eur con piscina, campi sportivi, spa e ambienti di design che raccontano il suo stile di vita. Ilary Blasi torna esattamente dove tutto aveva preso una piega decisiva: al timone del Grande Fratello Vip. La conduttrice si prepara a raccontare questo nuovo capitolo nello studio di Verissimo, riaccendendo l’attenzione su un ritorno che ha il sapore della rivincita televisiva. A quasi dieci anni dalla sua prima esperienza alla guida del reality, Ilary si riprende il centro della scena con un’edizione che promette novità, ritmo e un taglio più deciso, anche grazie alla presenza in studio di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Ilary Blasi, Villa Di Lusso: Ecco Quanto Vale L'Immobile Tra Caveau E Spa!

Tutto quello che riguarda su Ilary Blasi

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“In tv c’è un problema Ilary Blasi. Inutile negarlo, inutile ignorarlo, inutile sottovalutarlo. Alle spalle ha infatti una lunga serie di insuccessi”. L'analisi di Massimo Falcioni - facebook.com facebook

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