La mega villa all' Eur di Ilary Blasi | ecco quanto vale

Recentemente, la villa di Ilary Blasi nell’Eur, a Roma, è tornata al centro dell’attenzione a causa di un incidente strutturale. Situata nel quartiere Torrino, questa proprietà ha suscitato interesse non solo per la sua storia, ma anche per il suo valore di mercato. La residenza, nota per aver ospitato anche Francesco Totti, rappresenta un esempio di abitazione di lusso in una zona residenziale della capitale.

Il crollo del soffitto di una delle camere ha di recente riportato l'attenzione mediatica sulla mega villa situata nel quartiere Eur di Roma, precisamente al Torrino, nella quale hanno convissuto a lungo Francesco Totti e Ilary Blasi. Ad oggi, dopo la decisione del tribunale in merito alla separazione, nel lussuoso immobile in cui il capitano della Roma e la consorte si trasferirono dopo le nozze nel 2005 vivono la presentatrice e i figli della coppia. Analizzando le caratteristiche della proprietà, anche la definizione "mega villa" appare riduttiva, essendo in realtà un complesso residenziale che si estende su oltre 1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Ilary Blasi e Francesco Totti, nuova battaglia legale sulla villa all’EurIlary Blasi e Francesco Totti sono coinvolti in una nuova controversia legale riguardante la villa all’Eur, assegnata a Ilary.

Ilary Blasi denuncia Francesco Totti: crollato il tetto della villa all’EURIlary Blasi ha segnalato il crollo del tetto della villa all’EUR, attribuendolo a Francesco Totti.

