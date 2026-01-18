La casa diventata famosa grazie a “Willy, il principe di Bel-Air”, torna sul mercato per la prima volta dopo 48 anni: la villa coloniale georgiana, costruita nel lontano 1937, era infatti stata messa in vendita nel 1978, ma da allora non aveva più cambiato proprietà. Stando a quanto riferito da fonti vicine a The People, non è stato ancora definito il prezzo per acquistare il prestigioso immobile reso celebre dalla sitcom che ha di fatto lanciato la carriera nel mondo del cinema di Will Smith: le uniche informazioni circa l'estensione e il numero e la tipologia degli ambienti interni della villa si possono trarre dagli annunci della precedente trattativa conclusasi 48 anni fa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Willy, il principe di Bel-Air, l'iconica villa finisce in vendita: ecco quanto vale

Leggi anche: È morto Floyd Roger Myers Jr.: recitò in Willy, il principe di Bel-Air

Leggi anche: Addio a Floyd Roger Myers Jr., baby star in ‘Willy, il Principe di Bel-Air’ aveva 42 anni

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Beverly Hills 90210-Willy Principe di Bel-Air Happy Days-Friends Il nostro concorso giunge alle semifinali e ora gli scontri si fanno titanici: sarà davvero dura esprimere una preferenza! Da domani sera nelle storie toccherà a voi decidere chi raggiungerà le fina - facebook.com facebook