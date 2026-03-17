Corona minaccia di distruggere Ilary Blasi e il suo GF VIP ma prende una cantonata assurda | il web lo deride

Fabrizio Corona ha fatto una dichiarazione che ha attirato l'attenzione del pubblico, minacciando di distruggere Ilary Blasi e il suo programma. Tuttavia, la sua affermazione ha incontrato una pesante ridicolizzazione online, con utenti che lo hanno deriso pubblicamente. Il ritorno del Grande Fratello VIP con alla conduzione l'ex modella ha riacceso vecchie tensioni e scatenato nuove polemiche sui social.

Il ritorno del Grande Fratello VIP con alla conduzione Ilary Blasi ha riacceso vecchie tensioni e nuove polemiche, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, già protagonista in passato di scontri televisivi con la conduttrice, è tornato a far parlare di sé con affermazioni forti e provocatorie, lasciando intendere di voler colpire direttamente il programma e chi lo rappresenta. Parole che hanno immediatamente attirato l’attenzione del pubblico, alimentando un clima già acceso attorno al reality. Gli sproloqui di Fabrizio Corona: ora vuole distruggere Ilary Blasi. Durante alcune sue apparizioni pubbliche, Fabrizio Corona ha espresso senza filtri il proprio risentimento nei confronti di Mediaset e della nuova edizione del reality. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Corona minaccia di distruggere Ilary Blasi e il suo GF VIP, ma prende una cantonata assurda: il web lo deride Articoli correlati “Da Uomini e Donne al GF Vip”. Ilary Blasi prende il pezzo grosso di Maria: “Firma vicina”Il nome diell’ex UeD torna a circolare con insistenza nel panorama televisivo, riaccendendo l’attenzione dei fan dei reality e del pubblico di Canale... Leggi anche: Il Gf Vip non si farà, Mediaset blocca la trattativa con Ilary Blasi. Cosa c'entra Corona Altri aggiornamenti su Ilary Blasi Fabrizio Corona pronto a sabotare il GF Vip di Ilary Blasi: Non smetto fino a quando Mediaset non crollaLa tensione tra Fabrizio Corona e Mediaset torna ad accendersi, alimentata da dichiarazioni rilasciate dall’ex re dei paparazzi durante alcune serate in discoteca. A far discutere ... torresette.news Fabrizio Corona minaccia Mediaset: Farò saltare il Grande Fratello VipQuando Mediaset ha deciso di confermare il ritorno del Grande Fratello Vip con la conduzione di Ilary Blasi, nonostante lo scandalo che ha coinvolto Alfonso Signorini, per Fabrizio Corona è stato un d ... quilink.it