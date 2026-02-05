Ilaria Salis si schiera ancora con i manifestanti di Askatasuna. Questa volta, l’ha fatto pubblicamente, definendo “lo schifo” l’azione delle forze dell’ordine. La donna si è mostrata vicina ai teppisti che, nei giorni scorsi a Torino, hanno devastato strade e aggredito un agente di polizia. La sua posizione ha scatenato polemiche e reazioni contrastanti tra i residenti, alcuni critici e altri che invece condividono il suo pensiero.

Si conferma una fan scatenata dei teppisti di Askatasuna che hanno devastato Torino e pestato a martellata l’agente Alessandro Calista. In un post delirante Ilaria Salis, la prof antifà che ha evitato il carcere grazie al seggio europeo gentilmente regalatole dalla coppia Bonelli-Fraotianni, supera se stessa. “Da Torino – scrive sui suoi profili social – continuano ad arrivare immagini e testimonianze di gravi abusi di polizia. Pestaggi di gruppo contro manifestanti isolati che non oppongono alcuna resistenza; lacrimogeni sparati ad altezza d’uomo per colpire e fare male; insulti e minacce; etc. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

L'ultimo delirio di Ilaria Salis che tifa per Askatasuna. Per lei "lo schifo" l'hanno fatto i poliziotti

Ilaria Salis si esprime nuovamente a favore della resistenza armata, definendola legittima.

Budapest condanna a sette anni l’italiano Gabriele Marchesi. Secondo l’accusa avrebbe preso parte a un pestaggio insieme a Ilaria Salis. facebook

“Picchiò dei neonazisti insieme a Ilaria Salis”: Budapest condanna a 7 anni l’italiano Gabriele Marchesi x.com