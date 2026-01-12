Ricordate Ludovico Tersigni l’attore che ha anche condotto X Factor? Ecco che fine ha fatto

Ludovico Tersigni è conosciuto sia come attore di successo sia come conduttore di X Factor. Dopo aver partecipato a numerose produzioni televisive e cinematografiche di rilievo, ha consolidato la sua presenza nel mondo dello spettacolo. Di recente, ha intrapreso nuovi progetti, mantenendo un profilo professionale sobrio e versatile. Ecco cosa fa attualmente e come si è evoluto il suo percorso artistico.

Per un periodo è stato ovunque: serie di successo, cinema d'autore e persino il palco di X Factor, uno dei programmi più esposti della televisione italiana. Poi, all'improvviso, Ludovico Tersigni è sparito dai radar. Nessun nuovo progetto annunciato, poche apparizioni pubbliche e una scelta che ha sorpreso molti. Dietro quell'assenza, però, non c'è un ritiro definitivo, ma una decisione consapevole nata dall'esigenza di fermarsi e rimettere ordine, come ha raccontato lui stesso. Dopo il grande successo, la voglia di sparire per un po': cosa ha rivelato Ludovico Tersigni. Ludovico Tersigni (attore ed ex conduttore di X Factor) rompe il silenzio: "Ecco perché sono sparito" Classe 1995, attore, poi conduttore, ma anche scultore (papà pittore, nonno restauratore), ma anche nipote di 'Zoro': lui è Ludovico Tersigni.

Ludovico Tersigni racconta perché ha scelto di prendersi una pausa Classe 1995, attore, conduttore e anche scultore, Ludovico Tersigni ha recentemente spiegato in un’intervista a La Stampa le ragioni dietro il suo allontanamento dal mondo dello spettacol - facebook.com facebook

