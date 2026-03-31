Ilaria Salis a È Sempre Cartabianca

Da davidemaggio.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, martedì 31 marzo, torna in onda su Rete 4 Bianca Berlinguer con un nuovo episodio di È Sempre Cartabianca, il programma di approfondimento che affronta temi di attualità e politica. La conduttrice guiderà la puntata, che sarà trasmessa in prima serata, con la partecipazione di vari ospiti e interventi. Tra gli argomenti trattati, sarà presente anche Ilaria Salis.

Bianca Berlinguer torna questa sera, martedì 31 marzo, con un nuovo appuntamento di È Sempre Cartabianca, il talk di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 31 marzo 2026. Al centro della puntata, un’ analisi delle conseguenze dell’esito del referendum sul centrodestra e sul Governo, con le dimissioni del sottosegretario Andrea Delmastro, del capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, seguite da quelle della ministra del Turismo Daniela Santanchè. A seguire, spazio a un’ intervista all’eurodeputata Ilaria Salis, con un approfondimento sul controllo di polizia ricevuto sabato nella sua camera d’albergo a Roma: la Questura ha fatto sapere che si è trattato di un’attività necessaria a seguito di una segnalazione dalla Germania, ma si annunciano interrogazioni parlamentari per far luce sull’accaduto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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