Alba Parietti | Da quando sono in menopausa sto molto meglio gli uomini sono attratti dalle donne grandi

Alba Parietti condivide come la menopausa abbia migliorato il suo benessere complessivo, sia a livello fisico che psicologico. La showgirl sottolinea che, con l’età, si sente più serena e in equilibrio, notando anche un cambiamento nelle dinamiche di attrazione degli uomini. La sua testimonianza offre uno sguardo autentico sulle trasformazioni legate a questa fase della vita, senza drammi o sensazionalismi.

Alba Parietti parla di come è cambiata la sua vita dopo la menopausa: "Sto meglio fisicamente e psicologicamente. Ci sono un sacco di cose belle che arrivano dopo".🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Elena Sofia Ricci: “Dopo la separazione mi sto riappropriando della mia vita. Sono sola da 3 anni e sto bene”

Cristiano De Andrè compie 63 anni, i figli, l'arresto, il flirt con Alba Parietti: «Papà Fabrizio era un orco, ma quando è morto sono andato in depressione»Cristiano De André compie 63 anni, un traguardo che riflette una vita attraversata da momenti di successo artistico e sfide personali.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Alba Parietti: La storia con Fabio Adami? Non eravamo più felici. Era diventata una relazione competitiva; Elodie senza Iannone va in vacanza in Thailandia con la sua ballerina Franceska Nuredini: le foto che alimentano il gossip; Achille Costacurta annuncia lo stop ai social: Vado in India, niente telefono né sigarette e silenzio totale; Alba Parietti svela i motivi dietro la fine della relazione con Fabio Adami: un legame competitivo.

Alba Parietti: Da quando sono in menopausa sto molto meglio, gli uomini sono attratti dalle donne grandiAlba Parietti parla di come è cambiata la sua vita dopo la menopausa: Sto meglio fisicamente e psicologicamente ... fanpage.it

Alba Parietti, perché è finita con Fabio Adami: Una relazione competitivaAlba Parietti svela i veri motivi dietro la fine della storia con il manager Fabio Adami: cosa ha datto al settimanale F. donnaglamour.it

Dal maggio 2022 all’estate 2025: una storia intensa, con pausa inclusa . Alba Parietti e Fabio Adami ci hanno riprovato… ma poco Alba si apre e spiega: «Era diventata una relazione competitiva» . Più gara che amore. «Mi sono innamorata dell’amore - facebook.com facebook

Alba Parietti: “Costanzo ci ha resi animali da circo” #losgabuzzino #riccardobocca #parietti #costanzo L’intervista integrale sul canale Youtube “Lo sgabuzzino di Riccardo Bocca” x.com