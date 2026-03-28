Sono stati diffusi online diversi video in cui si vede un piccolo scoiattolo che tiene tra le zampe una sigaretta elettronica trovata per strada. Le immagini sono diventate virali e mostrano i roditori apparentemente “svapare” con gli strumenti di vaporizzazione, attirando l’attenzione di molti utenti. La diffusione di questi filmati ha riacceso il dibattito sui possibili rischi per la fauna selvatica legati a oggetti abbandonati.

Gli esperti spiegano che gli animali sono attratti dagli aromi fruttati delle e-cig: il rischio è l’ingestione di microplastiche e nicotina, con effetti potenzialmente dannosi È un’immagine che colpisce, e no, Zootropolis non c’entra. È un vero scoiattolo quello che, in un video diventato virale, tiene tra le zampine una sigaretta elettronica. Siamo a Brixton, nel sud di Londra, e la storia arriva dal Telegraph. Il piccolo roditore sembra rosicchiare il dispositivo: ad attirarlo, spiegano gli esperti, non sarebbe la nicotina ma l’odore fruttato tipico di alcune e-cig che viene scambiato per cibo. E non si tratta di un caso isolato: online circolano più video simili, girati anche in altre città. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scoiattoli fimati mentre “svapano” sigarette elettroniche raccolte dalla strada: i video virali e i pericoli per i piccoli roditori

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