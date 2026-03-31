Il vescovo in ospedale per benedire l' opera dedicata a Sant' Anna

Un vescovo ha presieduto oggi una cerimonia di benedizione presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. L’evento si è svolto nell’ospedale, dove il vescovo ha benedetto l’opera dedicata a Sant’Anna. La cerimonia ha coinvolto personale e visitatori presenti nella struttura.

L’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, con una suggestiva cerimonia di benedizione presieduta dal vescovo, mons. Pietro Lagnese, ha inaugurato, stamattina (31 marzo), nell’area della hall dell’edificio F, l’installazione dell’opera di pittura contemporanea dell’artista casertano Mimmo Vastano, dedicata a Sant’Anna. “In sintonia con il sentimento di profonda devozione che la città di Caserta nutre per Sant’Anna, la nostra Azienda Ospedaliera - ha dichiarato il direttore generale, Gennaro Volpe - ringrazia con riconoscenza l’Associazione APS per la donazione dell’opera. L’iniziativa ci offre la possibilità di perseguire un duplice obiettivo. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Azienda Ospedaliera di Caserta. il Vescovo benedice l’opera dell’artista Vastano dedicata a Sant’AnnaTempo di lettura: 3 minutiL’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, con una suggestiva cerimonia di benedizione presieduta dal... Malattie rare, al Sant’Anna arriva un’infermiera dedicata allo sportello per pazienti e famiglie: è Margherita RivaAll’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia entra nel vivo il nuovo Sportello per le Malattie Rare attivato da Asst Lariana. Contenuti utili per approfondire su Il vescovo in ospedale per benedire... Temi più discussi: La Settimana Santa, i riti in cattedrale presieduti dal vescovo Giovanni; Il Sant'Anna di Ronciglione si prepara a ripartire: sopralluogo istituzionale con Regione Lazio e Asl Viterbo sui nuovi servizi sanitari; Settimana Santa, le celebrazioni con il vescovo Cevolotto; CASERTA. L'associazione Amici di Piazza S. Anna fa dono all'ospedale di un'ampia tela della Santa Patrona della città. Mercoledì prossimo la cerimonia di consegna del quadro, opera del maestro casertano Vastano. Aorn Caserta: benedetta l'opera dell'artista Vastano dedicata a Sant’AnnaCerimonia presieduta dal vescovo Pietro Lagnese ... msn.com Il vescovo Morandi al Sant’Anna. La messa e la visita ai pazientiDomenica il vescovo di Reggio Emilia monsignor Giacomo Morandi ha fatto visita agli ammalati ricoverati all’Ospedale Sant’Anna. Nell’ambito delle molteplici iniziative, in occasione della Giornata del ... ilrestodelcarlino.it Pallavolo Mercato - Gaia Guiducci: rotta verso l'Akademia Sant'Anna Messina x.com Raccolte, on line, oltre 2.800 firme contro la chiusura al Sant’Anna. Nel 2025 nei sette reparti bresciani registrate 8.874 nascite - facebook.com facebook